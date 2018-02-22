Шевченко: "Шахтер" очень сильно добавил в скорости после перерыва"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лично побывал на матче 1/8 финал Лиги Чемпионов между "Шахтером" и "Ромой" (2:1).

По словам наставника, донецкая команда может выйти в следующую стадию.

"Шахтер" очень сильно добавил в скорости после перерыва. Я даже не ожидал. Хорошая игра получилась. Шансы "Шахтера"? Все будет зависеть от игры в Риме. Первый тайм "горняки" отыграли, у них есть преимущество, но там будет непростой матч. Но я думаю, все будет хорошо", - отметил он. | http://soccernews.ru