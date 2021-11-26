Шевченко собирается переманить Ярмоленко в "Дженоа"

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Шевченко собирается переманить Ярмоленко в "Дженоа"

Фото инстаграм Андрея Ярмоленко

Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Серии А.

По информации журналиста Николо Скиры, в зимнем трансфере 32-летнего украинца заинтересована "Дженоа".

Главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко хочет усилить фланги атаки своим соотечественником, который летом, вероятно, станет свободным агентом.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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