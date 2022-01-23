Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Украинский тренер Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши, сообщает vZbirna.

По сведениям источника, зарплата наставника составит 2,5 миллиона евро в год и он станет самым высокооплачиваемым тренером в истории польской сборной. Для завершения сделки Шевченко нужно расторгнуть контракт с "Дженоа".

Напомним, что Польша является соперником сборной России в полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча состоится 24 марта в Москве.

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