Шевченко: "У нас два финала, но первый – Косово"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о важности оставшихся двух матчей отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Он отметил, что его команда обязана выиграть встречи против Косово и Хорватии.

"Для меня первый месседж для ребят – матч против Косово. У нас два финала, но первый – Косово. Сейчас это самая важная игра в группе. Заоблачный настрой должен быть. И это я буду требовать от каждого игрока.

Если кто-то не будет понимать – буду требовать еще жестче. Есть четкий план – выиграть два матча. От этих игр зависит, какое место займем в нашей группе. Для нас очень важно занять первое место", - сказал он.

Матч против Косово состоится 6 октября, а против Хорватии – 9 октября.

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