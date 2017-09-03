Шевченко: "У Украины - более мастеровитые игроки, чем у Исландии"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о следующем матче своей команды в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира против исландцев.

"Конечно, мы опасаемся стандартных положений в исполнении соперника - угловых, штрафных, аутов. Но при этом будем играть в свой футбол. Я считаю, что наши исполнители - более мастеровитые, и сейчас они находятся в хорошей форме", - цитирует наставника украинской сборной Команда №1.

Напомним, Шевченко прокомментировал победу над командой Турции. | soccernews.ru