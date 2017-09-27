Шевченко: "У Украины хорошие шансы попасть на Чемпионат Мира-2018"

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Шевченко: "У Украины хорошие шансы попасть на Чемпионат Мира-2018"Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что у его команды есть неплохие шансы попасть в финальную стадию ЧМ-2018.

Напомним, что украинцы набрали 14 очков и занимают четвёртое место в группе I. Впереди у команды игры с Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября).

"У нас очень сложная группа. Уже на старте квалификации все тренеры говорили, что это очень ровная группа. И Хорватия, и Исландия, и Украина особенно сильны дома. У нас хорошие шансы. Впереди у Украины два очень важных матча – против Косово и Хорватии. Думаю, всё складывается для команды весьма неплохо.

Для победы недостаточно просто выйти на поле и играть в футбол. Надо показать свой максимум, ведь это невероятно важные матчи, и давление на футболистов будет огромным. Мы много времени уделяем подготовке, и я надеюсь, что результат не заставит себя ждать", - сказал он.

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