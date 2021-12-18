Шевченко установил антирекорд "Дженоа"

Фото твиттер "Дженоа"

Украинский тренер Андрей Шевченко провально начал этап у руля "Дженоа".

Под его руководством "грифоны" один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений в Серии А.

Это первый случай в истории генуэзского клуба, когда новый наставник не одержал ни одной победы в чемпионате в шести стартовых матчах.

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, заключив контракт до лета 2024 года.

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