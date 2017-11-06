Шевченко уверен, что сборная Украины выйдет на Евро-2020
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, продливший сегодня контракт с ФФУ, выразил уверенность, что его команде удастся квалифицироваться на Евро-2020.
"Исполком утвердил меня. Мне дали возможность формировать тот штаб, который у меня уже есть. Исполком продолжает дальнейшую работу со мной. Я переговорю со своими помощниками и мы будем двигаться вперёд. Мы должны сформировать стратегию, определиться со штабом. Я должен буду изложить исполкому своё видение, рабочие моменты, всё нормально. Сегодня же я отчитался за то время, что уже провёл у руля сборной.
Попадание на Евро-2020? А у меня нет другого выхода. Уверен, что выйдем. Сегодня первое или второе место выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно" - сказал 41-летний специалист.
Напомним, что Шевченко, согласно новому контракту, будет тренировать сборную Украины, как минимум, до окончания отборочного турнира к Евро-2020. | http://soccernews.ru
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