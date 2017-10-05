Шевченко: "В матче против Хорватии у Украины - хорошие шансы"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о ключевом для его команды матче отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года против хорватов.

"У сборной Хорватии - отличная команда, с замечательными футболистами, талантливыми игроками. В их составе играет один из лучших полузащитников в мире Лука Модрич, впереди - Марио Манджукич, Калинич, Ковачич. Это сильная команда. Сборная Украины должна хорошо подготовиться и использовать свой шанс. Думаю, они у нас - хорошие. Дома сборная Украины - очень сильна", - цитирует Шевченко чемпионат.com.

Напомним, Шевченко оценил перспективы Марлоса в сборной Украины. | soccernews.ru