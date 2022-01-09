Шевченко вновь заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер генуэзского "Дженоа" Андрей Шевченко вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В связи с этим украинский специалист не смог руководить своей командой в матче чемпионата Италии против "Специи" (0:1).

Напомним, что несколько недель назад Шевченко заразился коронавирусом, но спустя некоторое время он сдал отрицательный тест на COVID-19.

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