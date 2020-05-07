Шевченко вспомнил финал Лиги Чемпионов-2005 против "Ливерпуля"

Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко, возглавляющий сейчас сборную Украины, в прямом эфире в инстаграме вспомнил финал Лиги Чемпионов-2005 против "Ливерпуля".

Тогда, футболист в серии пенальти не смог реализовать 11-метровый, из-за чего "Милан" упустил победу.

"До сих пор не могу смотреть этот момент. Недавно УЕФА выложил сэйвы Дудека. Выбрасываю телефон, не могу. Но в этом и красота спорта. Ты знаешь хоть одного чемпиона, который не испытывал разочарования в жизни?

Через два года "Милан" выиграл ЛЧ (у "Ливерпуля"), но уже без меня", - сказал Шевченко.

Экс-футболист выступал за миланский клуб с 1999 по 2006 год и с 2008 по 2009 год.

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