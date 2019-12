Шевченко вспомнил, как выиграл "Золотой мяч"

Бывший нападающий киевского "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о том, как он выиграл "Золотой мяч" в 2004 году.

"15 лет назад я стал обладателем "Золотой мяча". Я благодарен партнерам по команде и фанатам, которые поддержали меня в тот момент. Это важное достижение в моей жизни", — написал Шевченко в своем Twitter, опубликовав фотографию с почетным призом.

Good morning everybody, 15 years have passed since I had the honor to win the Ballon d’Or. Once again, I am forever thankful to my teammates and all the fans who constantly supported me for this important achievement in my life. ⚽️ #2004 #BallondOr #OnThisDay pic.twitter.com/tF2po5Co9L