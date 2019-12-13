Шевченко вспомнил, как выиграл "Золотой мяч"
Бывший нападающий киевского "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о том, как он выиграл "Золотой мяч" в 2004 году.
"15 лет назад я стал обладателем "Золотой мяча". Я благодарен партнерам по команде и фанатам, которые поддержали меня в тот момент. Это важное достижение в моей жизни", — написал Шевченко в своем Twitter, опубликовав фотографию с почетным призом.
Good morning everybody, 15 years have passed since I had the honor to win the Ballon d’Or. Once again, I am forever thankful to my teammates and all the fans who constantly supported me for this important achievement in my life. ⚽️ #2004 #BallondOr #OnThisDay pic.twitter.com/tF2po5Co9L— Andriy Shevchenko (@jksheva7) December 13, 2019
Шевченко стал обладателем "Золотого мяча" в составе "Милана". Форвард является воспитанником "Динамо", а за миланский клуб он выступал с 1999 по 2006 годы, а также в сезоне-2008/09. Пятикратный чемпион Украины, чемпион Италии, трехкратный обладатель Кубка Украины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Украины, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка английской лиги, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|17
|47
|2
|Динамо Киев
|16
|33
|3
|Десна Чернигов
|17
|33
|4
|Заря Луганск
|16
|31
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Колос Ковалёвка
|17
|20
|7
|Мариуполь
|17
|19
|8
|Олимпик Донецк
|17
|18
|9
|Dnipro-1
|17
|18
|10
|Львов
|17
|12
|11
|Карпаты Львов
|17
|11
|12
|Ворскла
|17
|11