Шевченко выбрал игроков на мартовские матчи сборной Украины
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко озвучил имена футболистов, которые попали в расширенный состав национальной команды. Украинцам в марте предстоит встретиться со сборными Франции, Финляндии и Казахстана, сообщает пресс-служба Федерации Футбола Украины.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все — "Шахтер"), Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все — "Динамо" Киев), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все — "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — "Динамо" Киев), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо" Киев), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
24 марта в Сен-Дени сборная Украины сыграет против Франции, 28 марта во Львове украинцы встретятся с Финляндией, а 31 марта там же примут Казахстан.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18