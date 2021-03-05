Шевченко выбрал игроков на мартовские матчи сборной Украины

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Шевченко выбрал игроков на мартовские матчи сборной УкраиныНаставник сборной Украины Андрей Шевченко озвучил имена футболистов, которые попали в расширенный состав национальной команды. Украинцам в марте предстоит встретиться со сборными Франции, Финляндии и Казахстана, сообщает пресс-служба Федерации Футбола Украины.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все — "Шахтер"), Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все — "Динамо" Киев), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все — "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — "Динамо" Киев), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба — "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба — "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо" Киев), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

24 марта в Сен-Дени сборная Украины сыграет против Франции, 28 марта во Львове украинцы встретятся с Финляндией, а 31 марта там же примут Казахстан.

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