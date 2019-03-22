Шевченко выбрал своего наследника в "Милане"



Легендарный нападающий "Милана" Андрей Шевченко похвалил нынешнего форварда "россонери" поляка Кшиштофе Пентека.

"Пентек является моим наследником в "Милане". Он обладает потрясающим инстинктом и невероятным голевым чутьем. Кшиштоф хорош при ударах обеими ногами и классно играет головой. Он приносит большую пользу "Милану", - цитирует Шевченко Sport Mediaset.

Напомним, что 23-летний Пентек перешел в "Милан" в зимнее трансферное окно из "Дженоа" за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов.

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