Шевченко выбрал своего наследника в "Милане"
Легендарный нападающий "Милана" Андрей Шевченко похвалил нынешнего форварда "россонери" поляка Кшиштофе Пентека.
"Пентек является моим наследником в "Милане". Он обладает потрясающим инстинктом и невероятным голевым чутьем. Кшиштоф хорош при ударах обеими ногами и классно играет головой. Он приносит большую пользу "Милану", - цитирует Шевченко Sport Mediaset.
Напомним, что 23-летний Пентек перешел в "Милан" в зимнее трансферное окно из "Дженоа" за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за миланский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
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|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11