Шевченко вылечился от коронавируса

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко выздоровел после заражения коронавирусом, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

По сведениям источника, украинский специалист сдал негативный тест на Covid-19. Таким образом, Шевченко вышел с самоизоляции и сможет руководить командой в матче чемпионата Италии с "Сассуоло" (6 января).

45-летний Шевченко тренирует "Дженоа" с ноября 2021 года. Под его руководством клуб из Генуи занимает 18-е место в туринирной таблице Серии А, набрав 11 очков.

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