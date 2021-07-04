Шевченко выразил благодарность болельщикам после вылета сборной Украины с Евро-2020
Фото: инстаграм УАФ/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил свою благодарность болельщикам за поддержку команды после вылета с Евро-2020.
Напомним, сборная Украины вылетела с чемпионата Европы, проиграв Англии в 1/4 финала (0:4).
"Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!", — приводит слова Шевченко Украинская ассоциация футбола.
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