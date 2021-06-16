Шевченко высказался о конфликте в сборной Украины

Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слухи о конфликте между Андреем Ярмоленко и Марлосом после матча с Нидерландами (2:3) на Евро-2020.

"Знаете, это такие слухи, которые не имеют под собой никакой почвы.

В сборной отличная атмосфера. Она открыта для всех – заходите к нам, мы даем интервью, мы говорим. У нас секретов нет.

О том, что вышла какая-то информация – даже смешно комментировать. В сборной царят понимание и хорошая атмосфера. Ребята, уверен, все отдадут, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики", – приводит слова Шевченко сайт Tribuna.com.

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