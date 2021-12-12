Шевченко высказался о положении "Дженоа" в Серии А

Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко высказался о поражении от "Сампдории" (1:3) в 17-м туре Серии А.

У клуба из Генуи под руководством Шевченко 4 поражения и ничья, разница мячей – 1:10.

"Это, конечно, разочарование, никто не хочет проигрывать дерби. Мы надеялись на хорошую игру, но сразу пропустили гол.

Команда не сыграла на отлично, особенно в первом тайме. Во второй половине мы среагировали, но нужно это делать с самого начала матча, играть смелее.

Когда я приехал сюда, то увидел, что у нас сложный календарь. Также не нужно забывать о многочисленных травмах. В этом матче вернулись Кришито и Дестро, с ними повысился наш уровень.

Для нас остаться в Серии А – это все равно что выиграть Лигу чемпионов. У нас другие возможности. Теперь мы должны опустить голову и работать.

Владельцы клуба сказали, что в январе будут трансферы? Это обещание также должно вселить уверенность в болельщиков, это важное сообщение", – приводит слова Шевченко Tribuna.com со ссылкой на Calciomercato.com.

Также не пропустите: Аллегри прокомментировал ничью с "Венецией". | http://soccernews.ru