Шевченко высказался о положении "Дженоа" в Серии А
Фото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен
Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко высказался о поражении от "Сампдории" (1:3) в 17-м туре Серии А.
У клуба из Генуи под руководством Шевченко 4 поражения и ничья, разница мячей – 1:10.
"Это, конечно, разочарование, никто не хочет проигрывать дерби. Мы надеялись на хорошую игру, но сразу пропустили гол.
Команда не сыграла на отлично, особенно в первом тайме. Во второй половине мы среагировали, но нужно это делать с самого начала матча, играть смелее.
Когда я приехал сюда, то увидел, что у нас сложный календарь. Также не нужно забывать о многочисленных травмах. В этом матче вернулись Кришито и Дестро, с ними повысился наш уровень.
Для нас остаться в Серии А – это все равно что выиграть Лигу чемпионов. У нас другие возможности. Теперь мы должны опустить голову и работать.
Владельцы клуба сказали, что в январе будут трансферы? Это обещание также должно вселить уверенность в болельщиков, это важное сообщение", – приводит слова Шевченко Tribuna.com со ссылкой на Calciomercato.com.
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