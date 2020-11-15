Шевченко высказался о поражении от Германии

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча Лиги Наций с Германией (1:3).

"Если посмотреть в целом, то мы ни одной игры, кроме первой против Швейцарии, не провели полным составом. Немного нервничали в матче против Германии, однако были и хорошие моменты.

У них отличная команда с быстрыми флангами, быстрыми футболистами. Думаю, мы где-то были близки к ничьей. Если бы воспользовались всеми моментами, то, возможно, заслужили ничью.

Три штанги? Это футбол. Самое главное, что у команды есть рисунок, мы создаем моменты. Для нас это прекрасный опыт, мы играем против лучших команд", - заявил Шевченко.

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