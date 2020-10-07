Шевченко высказался о потере ряда игроков перед матчем сборной Украины с Францией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о состоянии команды перед товарищеским матчем с командой Франции.

Напомним, в национальной команде 14 человек сдали положительные тесты на коронавирус, в том числе трое голкиперов.

"Первый раз сталкиваюсь с таким. Любой опыт - всегда полезный. Матч играется. Будем стараться поставить команду, которая сможет играть. Думаю, у ребят есть мотивация. Футбол должен продолжаться.

Не думать о том, как перестраивать игру, практически нет возможности. Мне нужно подумать о составе, который будет играть. Это для меня самое главное. Будем стараться поставить команду, которая могла бы противостоять", - заявил тренер в эфире "Футбол 1/2/3".

Матч Франция - Украина состоится 7 октября на стадионе "Стад де Франс".

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