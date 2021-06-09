Шевченко высказался о предстоящем матче Украины против Нидерландов

Фото: инстаграм Андрея Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о предстоящем матче против национальной команды Нидерландов.

"Проблемы Нидерландов? Думаю, что у этой команде нет слабых сторон. Индивидуально к лидерам cоперника мы готовить наших игроков не будем, у нас есть структура и мы будем ей придерживаться", - приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Матч Нидерланды - Украина состоится 13 июня. Встреча пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена", и начнется в 22:00.

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