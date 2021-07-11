Шевченко высказался о своем будущем

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Шевченко высказался о своем будущемФото: инстаграм Шевченко/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился планами на будущее.

"Определенно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее.

Вы видите добрую версию тренера Андрея Шевченко, но злую лучше не знать (смеется). В такой работе иногда приходится быть другим.

Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это великие тренеры, которые многое выиграли", – сказал Шевченко в эфире Calciomercato L’Originale.

Напомним, что на Евро-2020 сборная Украины дошла до 1/4 финала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.

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