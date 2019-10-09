Шевченко высказался о своём будущем в сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко сделал заявление о своём будущем в национальной команде.

"У меня есть контракт с национальной сборной. У меня нет никаких планов, чтобы покинуть команду. Передо мной стоит задача, я верю в коллектив, верю в нашу сборную, поэтому я здесь нахожусь. Я собираюсь отработать свой контракт до конца", - сказал Шевченко.

Напомним, что контракт 43-летнего специалиста с Федерацией футбола Украины истекает 31 июля 2020 года.

В последнее время СМИ сватали Шевченко в "Милан", однако "россонери", скорее всего, возглавит Стефано Пиоли.

Не пропустите: Сын Шевченко может выбрать между четырьмя сборными. | http://soccernews.ru