Шевченко высказался о своём будущем в сборной Украины

Теги украинаандрей шевченко

Шевченко высказался о своём будущем в сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко сделал заявление о своём будущем в национальной команде.

"У меня есть контракт с национальной сборной. У меня нет никаких планов, чтобы покинуть команду. Передо мной стоит задача, я верю в коллектив, верю в нашу сборную, поэтому я здесь нахожусь. Я собираюсь отработать свой контракт до конца", - сказал Шевченко.

Напомним, что контракт 43-летнего специалиста с Федерацией футбола Украины истекает 31 июля 2020 года.

В последнее время СМИ сватали Шевченко в "Милан", однако "россонери", скорее всего, возглавит Стефано Пиоли.

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