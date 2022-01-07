Шевченко высказался о возможном переходе Миранчука в "Дженоа"
Фото инстаграм Андрея Шевченко
Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал слухи, сватающие в его команду полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
"Я лишь довожу свою позицию до руководства, а выбор делают директор и президент. Я работаю с теми футболистами, которые у нас есть, а трансферы зависят от клуба", - цитирует украинского тренера Calciomercato.
В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.
СМИ пишут, что "Дженоа" хочет арендовать россиянина у "Аталанты" до лета 2022 года.
Не пропустите: Шевченко намерен избавиться от трёх игроков "Дженоа". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" сделал выбор между тен Хагом и Почеттино
-
"Астон Вилла" объявила об аренде Коутиньо
-
"Манчестер Сити" определил четыре варианта усиления атаки
-
"Краснодар" достиг окончательной договорённости о покупке Алонсо
-
Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед" после назначения нового тренера
Лента новостей
-
Черчесов не будет учить венгерский язык
-
"Атлетико" нашёл замену Триппьеру во Франции
-
"Бавария" потеряла более 5 миллионов евро из-за отказа Кюизанса переходить в ЦСКА
-
Официально: "Зенит" разорвал контракт с Мамманой
-
"Манчестер Юнайтед" сделал выбор между тен Хагом и Почеттино
-
Агент Меркау отреагировал на слухи об интересе "Динамо"
-
"Астон Вилла" объявила об аренде Коутиньо
-
Коман передумал покидать "Баварию"
-
Триппьер прокомментировал свой трансфер в "Ньюкасл"
-
Шевченко высказался о возможном переходе Миранчука в "Дженоа"
-
"Манчестер Сити" определил четыре варианта усиления атаки
-
"Краснодар" достиг окончательной договорённости о покупке Алонсо
-
Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед" после назначения нового тренера
-
Официально: Триппьер стал игроком "Ньюкасла"
-
"Барселона" готова продлить контракт с Серхи Роберто, но при одном условии
-
Скалони предложил Месси пропустить два матча сборной Аргентины
-
Стали известны подробности переговоров "Астон Виллы" и "Барселоны" по Коутиньо
-
Футболист ЦСКА пропал в Казахстане
-
Дани Алвес установил клубный рекорд "Барселоны"
-
2
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера 2021 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17