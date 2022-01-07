Шевченко высказался о возможном переходе Миранчука в "Дженоа"

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Шевченко высказался о возможном переходе Миранчука в "Дженоа"

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал слухи, сватающие в его команду полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.

"Я лишь довожу свою позицию до руководства, а выбор делают директор и президент. Я работаю с теми футболистами, которые у нас есть, а трансферы зависят от клуба", - цитирует украинского тренера Calciomercato.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

СМИ пишут, что "Дженоа" хочет арендовать россиянина у "Аталанты" до лета 2022 года.

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