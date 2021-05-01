Шевченко высказался о жизни в эпоху СССР

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку уровню жизни в советское время.

Украинец родился в 1976 году, поэтому ему довелось прожить в СССР около 15 лет.

"Жить в СССР было неплохо. Для всех было всё одинаково. Повсюду много школ и спорта. Закрытая страна, мы даже не представляли, что может быть другая жизнь", - сказал Шевченко.

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