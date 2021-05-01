Шевченко высказался о жизни в эпоху СССР
Фото инстаграм Андрея Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал оценку уровню жизни в советское время.
Украинец родился в 1976 году, поэтому ему довелось прожить в СССР около 15 лет.
"Жить в СССР было неплохо. Для всех было всё одинаково. Повсюду много школ и спорта. Закрытая страна, мы даже не представляли, что может быть другая жизнь", - сказал Шевченко.
Не пропустите: Шевченко рассказал о переживаниях после поражения в финале Лиги Чемпионов в 2005 году. | http://soccernews.ru
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