Шевченко высказался об упущенной победе над Финляндией

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Шевченко высказался об упущенной победе над Финляндией

Фото: твиттер "Чемпионата"/Автор неизвестен

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

"Жёлто-синие" упустили победу, пропустив с пенальти на 89-й минуте. Для них это вторая подряд ничья в отборе к мундиалю.

"Мы сыграли отличный матч. Знали, что эта команда будет защищаться все 90 минут, она это и делала. Знали, что соперник будет использовать свои сильные качества – длинные передачи. Знали, что будут бежать в зоны и пытаться забить мяч со стандартов. 85 минут мы контролировали игру, забили хороший гол, а потом пошла серия ошибок, которая привела к такому обидному пропущенному мячу. Жалко, но это будет нам уроком на будущее. Концовку очень плохо провели.

У нас в группе ещё всё впереди. Выигрышный матч, но мы ошиблись и подарили очки. Ничего, у нас ещё всё впереди, будем играть. Я смотрю не на результат, а на качество игры, на содержательность, на поставленную установку - выполнили её или нет. Можно ли было сыграть лучше? Конечно, у нас есть проблемы. Но мне нравится, что ребята, которые выходят, отдают всё. У нас есть коллектив, который двигается вперёд, эта игра показала это ещё раз. Также она показала, что мы двигаемся в правильном направлении", - сказал Шевченко.

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