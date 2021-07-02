Шевченко высказался перед матчем против сборной Англии на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением перед матчем против сборной Англии в 1/4 финала чемпионата Европы.
– Англия – одна из самых лучших и сбалансированных сборных Евро-2020. Хочу отметить тренера – Гарета Саутгейта, который собрал действительно великолепный коллектив. Англия переживает один из лучших футбольных моментов в ее истории. Завтра нас ждет тяжелейший матч.
– Если послушать британских экспертов, то многие из них очень свысока относятся к нашей команде. Как вы относитесь к подобным заявлениям?
– Понимаем, с какой командой играем, однако мы также знаем о своих сильных сторонах. Мы уже показали свой характер на этом турнире, показали, что следуем определенным принципам игры, от которых не будем отходить и завтра.
– Расскажите о состоянии травмированных игроков.
– Яромленко в полном порядке. Зубков тренируется индивидуально, с Англией он не сыграет.
– За кого завтра будут болеть итальянские болельщики?
– Украина заслужила симпатию болельщиков. За ту самоотдачу, которую команда продемонстрировала на этом турнире. Я больше чем уверен, что сборная Англии тоже показала великолепный футбол на этом турнире, и у нее тоже очень много болельщиков.
Уже завтра на стадионе мы увидим, кто кого будет поддерживать лучше, – цитирует Андрея Шевченко Tribuna.com.
Украина сыграет против Англии завтра, в 22:00 (мск).
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