Шевченко высказался перед матчем против сборной Англии на Евро-2020

Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением перед матчем против сборной Англии в 1/4 финала чемпионата Европы.

– Англия – одна из самых лучших и сбалансированных сборных Евро-2020. Хочу отметить тренера – Гарета Саутгейта, который собрал действительно великолепный коллектив. Англия переживает один из лучших футбольных моментов в ее истории. Завтра нас ждет тяжелейший матч.

– Если послушать британских экспертов, то многие из них очень свысока относятся к нашей команде. Как вы относитесь к подобным заявлениям?

– Понимаем, с какой командой играем, однако мы также знаем о своих сильных сторонах. Мы уже показали свой характер на этом турнире, показали, что следуем определенным принципам игры, от которых не будем отходить и завтра.

– Расскажите о состоянии травмированных игроков.

– Яромленко в полном порядке. Зубков тренируется индивидуально, с Англией он не сыграет.

– За кого завтра будут болеть итальянские болельщики?

– Украина заслужила симпатию болельщиков. За ту самоотдачу, которую команда продемонстрировала на этом турнире. Я больше чем уверен, что сборная Англии тоже показала великолепный футбол на этом турнире, и у нее тоже очень много болельщиков.

Уже завтра на стадионе мы увидим, кто кого будет поддерживать лучше, – цитирует Андрея Шевченко Tribuna.com.

Украина сыграет против Англии завтра, в 22:00 (мск).

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