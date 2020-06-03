Шевченко высказался в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в инстаграме выложил пост с подписью Black lives matter. Таким образом специалист высказался по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.

Шевченко выложил черный квадрат с хэштегом BlackOutTuesday (2 июня в социальных сетях проходит кампания по повышению осведомленности о проблеме расового неравенства Blackout Tuesday).

Напомним, в США сейчас проходят акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался в результате жестоких действий полиции при задержании.

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