Шевченко вызвал в сборную Украины Караваева

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в ряды национальной команды хавбека "Зари" Александра Караваева.

25-летний футболист призван заменить в составе "жёлто-синих" травмированного защитника Богдана Бутко.

Напомним, что сборной Украины предстоят два матча квалификации ЧМ-2018 - против Косово и Хорватии.

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