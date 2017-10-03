Шевченко вызвал в сборную Украины Караваева
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в ряды национальной команды хавбека "Зари" Александра Караваева.
25-летний футболист призван заменить в составе "жёлто-синих" травмированного защитника Богдана Бутко.
Напомним, что сборной Украины предстоят два матча квалификации ЧМ-2018 - против Косово и Хорватии.
Не пропустите: Шевченко вызвал в сборную Украины защитника "Олимпика". | http://soccernews.ru
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