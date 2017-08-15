Шевченко вызвал в сборную Украины семь игроков-легионеров
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду семь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.
Как сообщает официальный сайт ФФУ, в список наставника вошли Эдуард Соболь, Руслан Ротань (оба - "Славия"), Руслан Малиновский ("Генк"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Владлен Юрченко ("Байер"), Евгений Шахов (ПАОК) и Александр Зинченко ("Манчестер Сити").
Напомним, что в сентябре сборная Украины проведёт два матча квалификации ЧМ-2018 против Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября).
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