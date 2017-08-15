Шевченко вызвал в сборную Украины семь игроков-легионеров

Теги украинаандрей шевченкоалександр зинченкоевгений коноплянкаруслан ротань

Шевченко вызвал в сборную Украины семь игроков-легионеров

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду семь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, в список наставника вошли Эдуард Соболь, Руслан Ротань (оба - "Славия"), Руслан Малиновский ("Генк"), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Владлен Юрченко ("Байер"), Евгений Шахов (ПАОК) и Александр Зинченко ("Манчестер Сити").

Напомним, что в сентябре сборная Украины проведёт два матча квалификации ЧМ-2018 против Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября). 

Не пропустите: Стала известна заявка сборной Хорватии на матчи с Косово и Турцией. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Вера в клуб или в собственные силы: самый важный шаг в карьере Коутиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 5 13
2 Шахтер Донецк 5 12
3 Олимпик Донецк 5 11
4 Ворскла 5 10
5 Мариуполь 5 8
6 Верес Ровно 5 6
7 Сталь Каменское 5 6
8 Заря Луганск 5 5
9 Карпаты Львов 5 4
10 Александрия 5 3
11 Звезда Кропивницкий 5 2
12 Черноморец Одесса 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов