Шевченко вызвал в сборную Украины восемь "легионеров"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположении команды восемь игроков, которые играют за иностранные клубы.

В команду вызваны Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Эдуард Соболь ("Славия"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Яремчук ("Гент"), Артем Кравец ("Кайсериспор") и Евгений Селезнев ("Акхисар").

Полный список игроков будет объявлен позднее.

31 мая состоится товарищеский матч Украина – Марокко.

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