Шевченко вызвал в сборную Украины защитника "Олимпика"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил пригласить в национальную команду защитника "Олимпика" Павла Лукьянчука.

Вызов 21-летнего футболиста обусловлен травмами двух беков "Шахтёра" Богдана Бутко и Ярослава Ракицкого.

Напомним, что сборной Украины предстоят два матча квалификации ЧМ-2018 - против Косово и Хорватии. | http://soccernews.ru