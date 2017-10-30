Шевченко: "Я верю в украинский футбол"

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Шевченко: "Я верю в украинский футбол"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвёл итоги своей работы у руля национальной команды.

"Само собой, если болельщики уже начали терять веру в национальную команду, это серьёзный вызов для тренера сборной. Я верю в украинский футбол, я верю в украинских футболистов, и я знал коллектив изнутри. Главной задачей было уйти от клубных приоритетов: "Шахтёр", "Динамо" или что-то ещё. Нужно было объединить ребят вокруг национальной сборной.

От меня требовали результата. Мы вышли на финишную прямую, но не выиграли её. Мы оступились перед самым финишем. Всю ответственность за результат я беру на себя. Если продолжу работать, то главным будет достижение результата. Мы все будем работать на это. Результата мы будем добиваться через качественную игру. Я считаю, что мы создали коллектив, который готов работать на результат. Мы подняли уровень игры. Я хотел бы работать с командой. Но решение исполкома - это его дело" - сказал Шевченко.

Напомним, что сборная Украины в квалификации ЧМ-2018 заняла третье место в своей отборочной группе. 

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