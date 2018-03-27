Шевченко: "Японцы играли солидно, желаю им удачи на Чемпионате Мира"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своей команды над Японией в сегодняшнем товарищеском матче.

"Я не собираюсь комментировать после матча, кем я доволен, а кем - нет. Я доволен содержанием, контролем игры и всем, кроме пропущенного гола, где мы не разобрались в ситуации, и последних пяти-семи минут, когда мы потеряли контроль игры и дали Японии возможность вернуться и почувствовать игру. Хотя мы контролировали игру и могли забить больше, но такую концовку матча проводить нельзя.

Мы со всеми командами стараемся играть в одинаковый футбол. В отборе на ЧМ команда играла в одном стиле. В играх с большими командами важно не только контролировать мяч, но и игру. Считаю, что японцы играли солидно. Они практикуют более вертикальный футбол и создавали нам трудности. Это хороший соперник. Хочу пожелать им удачи на ЧМ", - цитирует наставника украинской команды Tribuna.

Напомним, Украина обыграла Японию со счетом 2:1. | soccernews.ru