Шевченко заявил, что необходимо, чтобы матч Лиги наций со сборной Швейцарии состоялся
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что надеется на то, что матч Лиги наций со Швейцарией состоится.
Матч Швейцария - Украина запланирован на завтра, 17 ноября.
"Довызвали ребят в сборную, потому что они сдали утром тесты. Точно знаем, что они здоровы. Команда готовится к матчу.
Ждем повторные тесты. Если у нас будет достаточное число игроков для проведения матча, мы будем выходить и играть. Получим результаты тестов и будем готовить состав из доступных игроков на встречу.
Если нужно будет сделать еще раз тесты - мы сделаем. Мы уважаем правила. Если местные власти постановят еще раз пройти тестирование, мы выполним это.
Считаю, Швейцария и Украина заслужили право на участие в этом дивизионе Лиги наций. Это команды очень хорошего качества.
Понимаю ситуацию, в которой мы находимся. Мы постараемся сделать все лучшее, чтобы соревноваться с этой хорошей командой", - цитирует Шевченко Tribuna.com.
В составе сборной Украины 7 игроков команды сдали положительные тесты.
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