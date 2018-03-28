Шевченко: "Жду возможности поработать в клубе"

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Шевченко: "Жду возможности поработать в клубе"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что через некоторое время он хотел бы поработать на клубном уровне.

"Сейчас я думаю только о работе в сборной Украины. Однако я с нетерпением жду, когда мне представится возможность поработать в клубе. В клубной работе у вас появляется огромный объем работы и с игроками приходится контактировать каждый день.

Надеюсь построить команду, которая будет показывать хороший футбол. Мне нравится игра в быстрый пас, используя высокий прессинг, с использованием свободных зон соперника. Мне нужно пройти еще долгий путь, чтобы люди признали меня тренером", - цитирует Sky Sport Italia Шевченко.

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