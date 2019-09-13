Шейдаев не впечатлён игрой Малкома и Шюррле в РПЛ

Нападающий московского "Динамо" Рамиль Шейдаев поделился мнением о выступлениях двух звёздных новичков РПЛ Малкома и Андре Шюррле.

"Малком и Шюррле вообще не впечатлили. В России после Халка тяжело кем-то удивить", - сказал Шейдаев.

Напомним, что "Зенит" купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

"Спартак" арендовал Шюррле у дортмундской "Боруссии" с правом последующего выкупа.

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