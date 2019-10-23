Шейдаев зимой может покинуть "Динамо"

Нападающий "Динамо" Рамиль Шейдаев может сменить клубную прописку уже во время зимнего трансферного окна.

Как сообщают российские СМИ, руководство "бело-голубых" рассматривает вариант с расторжением контракта с азербайджанцем из-за нового лимита на легионеров, который вступит в силу со следующего сезона.

Отмечается, что в соглашении футболиста есть пункт, согласно которому сотрудничество между сторонами может быть прекращено без выплаты компенсации.

23-летний Шейдаев перешёл в "Динамо" минувшим летом на правах свободного агента. В его активе 8 матчей и 1 ассист.

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