Шейдаев зимой может покинуть "Динамо"
Нападающий "Динамо" Рамиль Шейдаев может сменить клубную прописку уже во время зимнего трансферного окна.
Как сообщают российские СМИ, руководство "бело-голубых" рассматривает вариант с расторжением контракта с азербайджанцем из-за нового лимита на легионеров, который вступит в силу со следующего сезона.
Отмечается, что в соглашении футболиста есть пункт, согласно которому сотрудничество между сторонами может быть прекращено без выплаты компенсации.
23-летний Шейдаев перешёл в "Динамо" минувшим летом на правах свободного агента. В его активе 8 матчей и 1 ассист.
Не пропустите: Сборная СССР обыграла "Динамо" в матче в честь 90-летия Льва Яшина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Гончаренко объяснил, почему Лукас Сантос получает мало игровой практики в ЦСКА
-
"Зенит" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА
-
"РБ Лейпциг" анонсировал матч с "Зенитом" постером с ошибкой
-
Ван Нистелрой - о словах, что никого нельзя сравнить с Месси: "Никогда этого не говорил"
-
Шейдаев зимой может покинуть "Динамо"
-
Фердинанд: "Думаю, можно назвать Стерлинга лучшим игроком АПЛ"
-
Отец Оздоева сравнил сына с игроком "Реала"
-
ФИФА поздравила Пеле с днём рождения
-
"Зенит" не сможет играть на "Газпром Арене" в конце сезона 2020/21
-
Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес рискует пропустить остаток года
-
Ла Лига оспорит перенос Эль Класико на 18 декабря
-
"Реал" ответил "Арсеналу" на предложение выкупить Себальоса
-
Мората повторил достижение Морьентеса и Льоренте
-
Оздоев в 2018 году отказал "Вердеру"
-
"Ливерпуль" интересуется Санчо
-
"Зенит" и "РБ Лейпциг" выбрали форму на очный матч Лиги Чемпионов
-
"Реал" нашёл замену для Куртуа
-
"Милан" нацелился на защитника "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" поспорят за экс-тренера "РБ Лейпциг"
-
Утверждена дата проведения матча "Барселона" - "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Краснодар
|13
|27
|4
|Ростов
|13
|26
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Уфа
|13
|16
|9
|Арсенал Тула
|13
|15
|10
|Рубин
|13
|15
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|13
|13
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|13
|8