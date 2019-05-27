Шейх из ОАЭ договорился о покупке "Ньюкасла"
У "Ньюкасла" вскоре сменится владелец, сообщает The Sun.
По сведениям издания, о приобретении клуба договорился шейх Халед бен Зайед Аль Нахайян из королевской семьи Объединённых Арабских Эмиратов.
Сумма сделки составит 350 миллионов фунтов (почти 400 миллионов евро). Отмечается, что нынешний владелец "сорок" Майкл Эшли в воскресенье подписал все необходимые документы.
Стоит отметить, что Аль Нахайян является двоюродным братом шейха Мансура, который, в свою очередь, владеет "Манчестер Сити".
В сезоне 2018/19 "Ньюкасл" финишировал в АПЛ на 13-м месте.
Не пропустите: Бенитес отказал двум клубам. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мхитаряну запретили в случае победы "Арсенала" в Лиге Европы демонстрировать флаг Армении
-
Хакеры украли у ПСЖ полмиллиона евро, которые полагались "Бока Хуниорс" за трансфер Паредеса
-
Шейх из ОАЭ договорился о покупке "Ньюкасла"
-
Опубликована символическая сборная 30-го тура РПЛ по версии inStat
-
Абель Эрнандес покидает ЦСКА
-
Бердыев может остаться в "Рубине", если согласится на понижение зарплаты в 10 раз
-
"Ливерпуль" нацелился на талантливого бразильца
-
Доннарумма выбыл на неопределённый срок
-
Президент "Манчестер Сити" ответил Тебасу на обвинения в больших тратах на трансферы
-
"Зенит" хочет сохранить Кержакова, Жиркова и Кокорина
-
СМИ: Фергюсон обиделся на "Манчестер Юнайтед"
-
Балотелли может остаться в "Марселе"
-
"Челси" теряет Канте в преддверии финала Лиги Европы
-
1
Роналду впервые с 2006 года не вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата
-
Зинченко рассказал о несостоявшемся уходе из "Манчестер Сити"
-
"Шахтёр" - обладатель Кубка Беларуси
-
Будущее Бекао в ЦСКА по-прежнему под вопросом
-
Маруан Шамах завершил карьеру
-
Аллегри оценил шансы "Ювентуса" выиграть Серию А в следующем сезоне
-
Мадридскому "Реалу" нужна перестройка! Эти 5 игроков могут ее запустить
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16