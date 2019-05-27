Шейх из ОАЭ договорился о покупке "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтед

Шейх из ОАЭ договорился о покупке "Ньюкасла"

У "Ньюкасла" вскоре сменится владелец, сообщает The Sun.

По сведениям издания, о приобретении клуба договорился шейх Халед бен Зайед Аль Нахайян из королевской семьи Объединённых Арабских Эмиратов.

Сумма сделки составит 350 миллионов фунтов (почти 400 миллионов евро). Отмечается, что нынешний владелец "сорок" Майкл Эшли в воскресенье подписал все необходимые документы.

Стоит отметить, что Аль Нахайян является двоюродным братом шейха Мансура, который, в свою очередь, владеет "Манчестер Сити".

В сезоне 2018/19 "Ньюкасл" финишировал в АПЛ на 13-м месте.

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