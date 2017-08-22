Шик близок к переходу в "Рому" за 25 миллионов евро

Чешский нападающий "Сампдории" Патрик Шик в ближайшее время перейдет в "Рому", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб договорился о покупке футболиста за 25 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов евро за счет бонусов.

В борьбе за форварда "волки" сумели опередить "Интер" и "Монако".

Стоит отметить, что ранее 21-летний Шик должен был перейти в "Ювентус", но трансфер сорвался из-за проблем у него со здоровьем.

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