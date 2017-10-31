Шик близок к возвращению в строй

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Шик близок к возвращению в строй

Форвард "Ромы" Патрик Шик близок к возвращению в строй, об этом сообщил главный тренер "волков" Эусебио Ди Франческо, информирует официальный сайт клуба.

По словам наставника римлян, 21-летний чех не поможет команде в матче с "Челси" в рамках Лиги Чемпионов, однако он, скорее всего, будет готов к воскресному поединку против "Фиорентины" в Серии А.

Стоит отметить, что Шик из-за постоянных травм сыграл за "Рому" всего 1 матч, проведя на поле 15 минут.

Не пропустите: Ди Франческо рассказал о главном козыре "Ромы". | http://soccernews.ru

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