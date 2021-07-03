Шик догнал Роналду в списке лучших бомбардиров Евро-2020

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Шик догнал Роналду в списке лучших бомбардиров Евро-2020

Фото: инстаграм Патрика Шика/Автор неизвестен

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду по числу голов в финальной стадии чемпионата Европы.

Шик отличился в матче 1/4 финала Евро-2020 с Данией (1:2) и забил свой пятый гол на турнире. Столько же голов на счету Роналду.

Стоит отметить, что Шик из пяти голов с пенальти забил только один, а Роналду - три.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

По забитым липовым пенальти я всё равно впереди!

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