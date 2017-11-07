Шик хочет перейти в топ-клуб ради более высокой зарплаты

Теги патрик шикрома

Шик хочет перейти в топ-клуб ради более высокой зарплаты

Форвард "Ромы" Патрик Шик признался, что хочет перейти в топ-клуб. При этом он не стал скрывать, что причиной его желания, в числе прочего, является финансовая составляющая.

"В ближайшие годы я надеюсь попасть в топ-клуб, где мне будут платить ещё больше. Эта мотивация всегда мне сильно помогала. Я не думаю, что могу попасть в клуб намного сильнее, чем "Рома", но такие клубы есть - это "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" - цитирует 21-летнего чеха Roma Press.

Напомним, что "Рома" арендовала Шика у "Сампдории" за 5 миллионов евро с обязательством выкупа, по разным данным, от 20 до 33 миллионов.

Не пропустите: Рейтинг самых дорогих команд Европы от CIES football observatory. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 12 32
2 Ювентус 12 31
3 Интер Милан 12 30
4 Лацио 11 28
5 Рома 11 27
6 Сампдория 11 23
7 Милан 12 19
8 Торино 12 17
9 Фиорентина 12 16
10 Аталанта 12 16
11 Кьево 12 16
12 Болонья 12 14
13 Удинезе 11 12
14 Кальяри 12 12
15 Кротоне 12 12
16 СПАЛ 12 9
17 Сассуоло 12 8
18 Дженоа 12 6
19 Хеллас Верона 12 6
20 Беневенто 12 0
Полная таблица

топ-5 тегов