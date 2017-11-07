Шик хочет перейти в топ-клуб ради более высокой зарплаты

Форвард "Ромы" Патрик Шик признался, что хочет перейти в топ-клуб. При этом он не стал скрывать, что причиной его желания, в числе прочего, является финансовая составляющая.

"В ближайшие годы я надеюсь попасть в топ-клуб, где мне будут платить ещё больше. Эта мотивация всегда мне сильно помогала. Я не думаю, что могу попасть в клуб намного сильнее, чем "Рома", но такие клубы есть - это "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" - цитирует 21-летнего чеха Roma Press.

Напомним, что "Рома" арендовала Шика у "Сампдории" за 5 миллионов евро с обязательством выкупа, по разным данным, от 20 до 33 миллионов.

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