Шик не сможет играть еще несколько недель

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Шик не сможет играть еще несколько недель

Восстановление форварда "Ромы" Патрика Шика после травмы затягивается.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист, у которого повреждение левого подколенного сухожилия не сможет помочь команде в ближайшие несколько недель.

Напомним, что Шик травмировался в своей дебютной игре за "Рому".

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