Шик не сыграет против "Атлетико"

Нападающий "Ромы" Патрик Шик пропустит игру группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико", сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, у футболиста травма четырехглавой мышцы левого бедра. Ожидалось, что игрок успеет восстановиться к матчу с "матрасниками", однако новое обследование показало, что ему для восстановления понадобится еще несколько недель.

Матч между "Ромой" и "Атлетико" состоится 12 сентября в 21:45.

Читайте также: "Рома" хочет купить защитника "Атлетико" Хименеса. | http://soccernews.ru