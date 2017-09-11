Шик не сыграет против "Атлетико"

Теги ромапатрик шикатлетико мадрид

Шик не сыграет против "Атлетико"

Нападающий "Ромы" Патрик Шик пропустит игру группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико", сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, у футболиста травма четырехглавой мышцы левого бедра. Ожидалось, что игрок успеет восстановиться к матчу с "матрасниками", однако новое обследование показало, что ему для восстановления понадобится еще несколько недель.

Матч между "Ромой" и "Атлетико" состоится 12 сентября в 21:45.

Читайте также: "Рома" хочет купить защитника "Атлетико" Хименеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Базель 0 0
2 Бенфика 0 0
3 ЦСКА Москва 0 0
4 Манчестер Юнайтед 0 0
Группа B М О
1 Андерлехт 0 0
2 Бавария Мюнхен 0 0
3 Селтик 0 0
4 ПСЖ 0 0
Группа C М О
1 Атлетико Мадрид 0 0
2 Челси 0 0
3 Карабах 0 0
4 Рома 0 0
Группа D М О
1 Барселона 0 0
2 Ювентус 0 0
3 Олимпиакос Пирей 0 0
4 Спортинг Лиссабон 0 0
Группа E М О
1 Ливерпуль 0 0
2 Марибор 0 0
3 Севилья 0 0
4 Спартак Москва 0 0
Группа F М О
1 Фейеноорд 0 0
2 Манчестер Сити 0 0
3 Наполи 0 0
4 Шахтер Донецк 0 0
Группа G М О
1 Бешикташ 0 0
2 Монако 0 0
3 Порту 0 0
4 РБ Лейпциг 0 0
Группа H М О
1 АПОЭЛ 0 0
2 Боруссия Дортмунд 0 0
3 Реал Мадрид 0 0
4 Тоттенхэм 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов