Форвард "Сампдории" Патрик Шик не захотел переходить в дортмундскую "Боруссию", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 21-летний чех отказал "шмелям", так как хочет остаться в итальянской Серии А.

Напомним, что ранее сорвался трансфер Шика в "Ювентус". Сейчас среди претендентов на нападающего числятся "Монако", "Интер" и "Рома". | http://soccernews.ru