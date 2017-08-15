Шик не захотел переходить в дортмундскую "Боруссию"

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Шик не захотел переходить в дортмундскую "Боруссию"

Форвард "Сампдории" Патрик Шик не захотел переходить в дортмундскую "Боруссию", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 21-летний чех отказал "шмелям", так как хочет остаться в итальянской Серии А.

Напомним, что ранее сорвался трансфер Шика в "Ювентус". Сейчас среди претендентов на нападающего числятся "Монако", "Интер" и "Рома". | http://soccernews.ru

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