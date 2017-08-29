Шик перешел в "Рому"

Теги ромасампдорияпатрик шик

Шик перешел в "Рому"

"Рома" объявила о переходе чешского нападающего "Сампдории" Патрика Шика, сообщает официальный сайт клуба.

Римский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года за 5 миллионов евро. Через год "волки" будут обязаны выкупить его трансфер за 9 миллионов евро. Сумма может увеличиться еще на 8 миллионов евро за счет бонусов.

21-летний Шик выступал за "Сампдорию" с 2016 года, провел за клуб 35 матчей и забил 13 голов. Ранее играл за "Спарту" и "Богемианс". За сборную Чехии сыграл 5 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

Не пропустите: "Ювентус" сделал предложение по Строотману. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов