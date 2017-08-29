Шик перешел в "Рому"

"Рома" объявила о переходе чешского нападающего "Сампдории" Патрика Шика, сообщает официальный сайт клуба.

Римский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года за 5 миллионов евро. Через год "волки" будут обязаны выкупить его трансфер за 9 миллионов евро. Сумма может увеличиться еще на 8 миллионов евро за счет бонусов.

21-летний Шик выступал за "Сампдорию" с 2016 года, провел за клуб 35 матчей и забил 13 голов. Ранее играл за "Спарту" и "Богемианс". За сборную Чехии сыграл 5 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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