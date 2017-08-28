Шик прокомментировал свой трансфер в "Рому"

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Шик прокомментировал свой трансфер в "Рому"

Форвард "Сампдории" Патрик Шик прокомментировал свой скорый переход в "Рому".

"Рома"? Я счастлив. Является ли правильным выбором переход в стан "джаллоросси"? Да" - приводит слова Шика Football Italia.

Ожидается, что завтра футболист подпишет с "Ромой" контракт.

Читайте также: "Рома" достигла принципиальной договорённости о трансфере Шика. | http://soccernews.ru

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