Шик согласовал условия контракта с "Ромой"
"Рома" достигла договоренности по условиям соглашения с форвардом "Сампдории" Патриком Шиком, сообщает Football Italia.
По информации ресурса, футболист подпишет с клубом пятилетнее соглашение, с зарплатой 2 миллиона в год. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.
Напомним, что этим летом сорвался переход Шика в "Ювентус", игрок не прошел медобследование в туринском клубе.
Читайте также: Спортивный директор "Сампдории" прокомментировал будущее Шика. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кассано назвал своего фаворита Серии А
-
Мещеряков: "Локомотив" обязан выходить из группы в Лиге Европы"
-
Наставник "Шахтёра" Фонсека прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов
-
Семин: "Если "Локомотив" сыграет на 100% возможностей, то выйдет из группы"
-
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить в плей-офф Лиги Европы"
-
Киммих, Брандт и Гомес вызваны в сборную Германии на матчи с Чехией и Норвегией
-
Наингголан может завершить выступления за сборную Бельгии
-
Погба признан лучшим игроком Лиги Европы-2016/17
-
Караваев может перейти в "Локомотив"
-
Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"
-
"Милан" готов заплатить 30 миллионов евро за Бальде Кейта
-
Маротта: "Барселона" ослабела из-за ухода Неймара, но у них по-прежнему сильная команда"
-
Вилья, Иньеста и Рейна вызваны в сборную Испании на матчи с Италией и Лихтенштейном
-
Федун: "У "Спартака" есть все шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов"
-
Ватцке: "Объявим о переходе Дембеле в "Барселону", когда он будет оформлен"
-
Памела Андерсон побывала на матче "Марселя" ради Адиля Рами
-
ПСЖ отказал "Барселоне" в трансфере Ди Марии за 35 миллионов евро
-
Марио Фернандес: "В Лиге чемпионов не бывает легких групп"
-
Промес, Снейдер и Роббен вызваны в сборную Голландии на матчи с Францией и Болгарией
-
Кассано: "Дибала не заиграет в "Реале" или "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|1
|3
|2
|Наполи
|1
|3
|3
|Рома
|1
|3
|4
|Беневенто
|0
|0
|5
|Болонья
|0
|0
|6
|Кьево
|0
|0
|7
|Кротоне
|0
|0
|8
|Фиорентина
|0
|0
|9
|Дженоа
|0
|0
|10
|Интер Милан
|0
|0
|11
|Лацио
|0
|0
|12
|Милан
|0
|0
|13
|СПАЛ
|0
|0
|14
|Сампдория
|0
|0
|15
|Сассуоло
|0
|0
|16
|Торино
|0
|0
|17
|Удинезе
|0
|0
|18
|Аталанта
|1
|0
|19
|Хеллас Верона
|1
|0
|20
|Кальяри
|1
|0