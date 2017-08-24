Шик согласовал условия контракта с "Ромой"

"Рома" достигла договоренности по условиям соглашения с форвардом "Сампдории" Патриком Шиком, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист подпишет с клубом пятилетнее соглашение, с зарплатой 2 миллиона в год. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Напомним, что этим летом сорвался переход Шика в "Ювентус", игрок не прошел медобследование в туринском клубе.

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