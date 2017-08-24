Шик согласовал условия контракта с "Ромой"

Теги ромапатрик шиксампдория

Шик согласовал условия контракта с "Ромой"

"Рома" достигла договоренности по условиям соглашения с форвардом "Сампдории" Патриком Шиком, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист подпишет с клубом пятилетнее соглашение, с зарплатой 2 миллиона в год. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Напомним, что этим летом сорвался переход Шика в "Ювентус", игрок не прошел медобследование в туринском клубе.

Читайте также: Спортивный директор "Сампдории" прокомментировал будущее Шика. | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 1 3
2 Наполи 1 3
3 Рома 1 3
4 Беневенто 0 0
5 Болонья 0 0
6 Кьево 0 0
7 Кротоне 0 0
8 Фиорентина 0 0
9 Дженоа 0 0
10 Интер Милан 0 0
11 Лацио 0 0
12 Милан 0 0
13 СПАЛ 0 0
14 Сампдория 0 0
15 Сассуоло 0 0
16 Торино 0 0
17 Удинезе 0 0
18 Аталанта 1 0
19 Хеллас Верона 1 0
20 Кальяри 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов