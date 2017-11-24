Шик восстановился после травмы

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Шик восстановился после травмы

Форвард "Ромы" Патрик Шик восстановился после мышечного повреждения левого подколенного сухожилия, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, чешский нападающий возобновил тренировки в общей группе "волков" и в ближайшее время будет готов вернуться на поле.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем Шик сыграл в этом сезоне всего 1 матч.

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